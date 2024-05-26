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YONEX(ヨネックス)パワークッション　テニスシューズ23.5㎝
商品番号 X44870387319
商品名

YONEX(ヨネックス)パワークッション　テニスシューズ23.5㎝
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,178 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEX(ヨネックス)パワークッションフュージョンレブ4ウィメンGCPOWERCUSHIONFUSIONREV4WOMENGC2022SHTF4LGC/062:WH×PKテニスシューズオムニクレー足を包み込むフュージョンウィングが高速フットワークを生み出す。【商品名】　パワークッションフュージョンレブ4ウィメンGC/POWERCUSHIONFUSIONREV4wOMENGC【品　番】　SHTF4LGC【カラー】　(062）ホワイト/ピンク【アッパー】　合成繊維+合成樹脂【ミッドソール】　合成樹脂【アウトソール】　ゴム底【サイズ】　22.0-26.0（cm）【サーフェス】オムニクレー用　ローカット・WOMEN設計テニスシューズとバドミントンシューズを間違えて購入しました。体育館で3時間程履いてます。箱はありません。どうぞ宜しくお願いします✩.*˚
http://narcologia.ru/goods/conception246157.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful231051.html
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