YONEX(ヨネックス)パワークッション　テニスシューズ23.5㎝

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商品詳細
YONEX(ヨネックス)パワークッションフュージョンレブ4ウィメンGCPOWERCUSHIONFUSIONREV4WOMENGC2022SHTF4LGC/062:WH×PKテニスシューズオムニクレー足を包み込むフュージョンウィングが高速フットワークを生み出す。【商品名】 パワークッションフュージョンレブ4ウィメンGC/POWERCUSHIONFUSIONREV4wOMENGC【品 番】 SHTF4LGC【カラー】 (062）ホワイト/ピンク【アッパー】 合成繊維+合成樹脂【ミッドソール】 合成樹脂【アウトソール】 ゴム底【サイズ】 22.0-26.0（cm）【サーフェス】オムニクレー用 ローカット・WOMEN設計テニスシューズとバドミントンシューズを間違えて購入しました。体育館で3時間程履いてます。箱はありません。どうぞ宜しくお願いします✩.*˚
http://narcologia.ru/goods/conception246157.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful231051.html
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【ヨネックス】パワークッションエアラスダッシュ4 GC テニスシューズ/ローカット/YONEX (SHTAD4GC)053 レッド/ブラック-スポーツ用品専門 アベスポーツ
【★新品未使用★】YONEX テニスシューズ レディス パワークッション 105
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