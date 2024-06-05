〈本日18時まで発送セール〉スノワート　ラケットバッグ6本用　テニス　希少　新品

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〈スノワート ラケットバッグ〉○6本用○定価 18630円(税別)即完売した初代スノワートの希少な6本用ラケットバッグです。ディープグリーンとライムイエローが映えるデザインです。タグ付き新品未使用です。ポケットも沢山あり、シューズボックスはもちろん、パソコン収納ポケット、冷・保温のアルミ部分ポケットもあり使い勝手が良く、また珍しい自立式のバッグで重宝すると思います。当方には大きめだった為出品します。お探しだった方、どうぞよろしくお願いします。(お値下げ交渉はご遠慮願います。)自宅保管品であることをご理解のうえご購入をお願いいたします。ブランド…スノワートカラー…ディープグリーン・ライムイエロー種類...ラケットバッグバッグ・ポーチの開け閉め...ファスナーサイズ...FREESIZE#テニス#スノワート#ラケットバッグ#テニス部#部活#遠征