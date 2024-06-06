テーラーメイド　SIM 3w ＋　スピエボ2 ツアースペック　FlEX:X

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プロフィールをご確認ください。値下交渉okですが、常識の範囲でお願いします。大人気のシムの可変機能付き（カチャカチャ）の3w15°の出品です。シャフトは人気＆希少のスピーダーエボリューションIIツアースペック（TS） のフレックス Xです！中元調子のハードスペックで、叩きにいけるシャフトです！ あまり人と被ることのないシャフトで、おすすめです！グリップも同系色のカデログリップで、見た目もgoodです！球筋は低弾道で、強い当たりが特徴です。私自身はヘッドスピード49ぐらいですが、低弾道で230〜240yほどキャリーで飛んで、そこから＋10〜20yランするようなイメージです！○SIM3w15°○Speederevolution2TSFlexX グリップはカデロです。少し使用感あります。○純正ヘッドカバー付き長さは写真を、ご確認ください。商品の状態は写真をみてご判断ください。あくまで中古品のためご理解いただける方のみお願い致します。神経質な方はご遠慮ください。発送の際は、簡易包装、再利用の箱を使用します。また、ヘッドとシャフトは商品保護のため外した状態で発送します。以下検索用SIMMAX-DステルスSIM2Diamanackディアマナスピエボベンタスtensei1KスピーダーエボリューションテーラーメイドMシリーズフェアウェイウッドフェアウェイFW♯33wFW3飛距離ハードヒッターパワーヒッタードライバーDR1wUTテーラーメイド人気モデル···SIMMAX