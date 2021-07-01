【新品未開封】大谷翔平選手　アメリカ購入エンジェルスボール

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商品詳細
エンジェル 大谷翔平 ボールご覧いただきありがとうございます。2023年9月に現地球場で観戦した際、ショップで購入した大谷翔平選手17番の野球ボールです。新品です。海外から帰宅後、自宅保管しております。カラー···ホワイト#大谷 #Ohtani#野球ボール種類···応援バット
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