嵐トートバッグまとめ売り

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嵐のトートバッグまとめ売りです。写真②枚目の黄色い涙のトートバッグはもらったもので、新品未開封だと認識してますが、記憶が定かではありません。その他は自分で現地で購入して、暗所にてしまっていたものです。ご希望ありましたら、1つ1200円でお譲り可能です。その他不明点ありましたら、お気軽にコメントよろしくお願いします。#嵐#嵐グッズ#アラフェス#嵐コンサート#コンサートグッズ#トートバッグ