カープ ハイクオリティ ユニフォーム 1 鈴木誠也

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商品詳細
野球チーム···広島東洋カープMサイズ数回使用、洗濯して自宅保管していました。この先着る機会が無さそうなので出品します。大きなダメージはありませんが、写真のようにタグやボタン部分に劣化があります。中古品であることをご理解の上ご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/marshal225880.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic975537.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation224924.html
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