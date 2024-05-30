カープ ハイクオリティ ユニフォーム 1 鈴木誠也

野球チーム···広島東洋カープMサイズ数回使用、洗濯して自宅保管していました。この先着る機会が無さそうなので出品します。大きなダメージはありませんが、写真のようにタグやボタン部分に劣化があります。中古品であることをご理解の上ご購入ください。



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