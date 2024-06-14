【超美品_ケース有】ヨネックス　ソフトテニス　ジオブレイク50S UXL0

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商品詳細
【超美品_ケース有】ヨネックス ソフトテニス ジオブレイク50SUXL0ヨネックスのソフトテニスラケットになります！ヨネックス YONEXジオブレイク50SGEOBREAK50SUXL0超美品即日発送送料無料匿名発送◇ラケット情報◇性別···レディースメンズ兼用ソフトテニスラケット面の広さ（平方インチ）···90平方インチグリップサイズ···G0サイズ…UXL0適正テンション…20〜30ポンドフレームの厚み（mm）···24.5mm/17mm長さ…695mmストリングパターン…16×16付属品…ラケットケース有り未使用に近い美品ですが、必ず写真で状態をご確認頂いた上で購入ください！！
http://narcologia.ru/goods/moped896868.html
http://narcologia.ru/goods/financier196060.html
http://narcologia.ru/goods/troupe605411.html
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テニスショップラリー / YONEX(ヨネックス) 【限定デザイン ...
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