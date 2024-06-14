Lサイズ【記念】上本崇司プロ初ホームランTシャツ

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限定生産の製品です。買いそびれてしまった方いかがでしょうか?サイズはLです。当方プロフィールもご参照ご協力の上、ご検討のほどよろしくおねがいします。カラー...レッド種類...その他野球チーム...広島東洋カープ#広島東洋カープ#カープグッズ#上本崇司#四番上本