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【レア物】鹿島アントラーズ ジャケット/キャップ/バインダー グッズ
商品番号 M94732122534
商品名

【レア物】鹿島アントラーズ ジャケット/キャップ/バインダー グッズ
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 5,207 円
在庫状況 あり

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商品詳細

おまとめになります。2011年〜の商品になります。内田選手のカーステッカー大迫選手のベアー人形土居選手の座布団方ユニフォーム鈴木選手のキャップ2011年の空バインダー2セット鹿島アントラーズベンチコート鈴木選手の空箱経年劣化により見た感じだと座布団と空箱がやや汚れありって印象です。Ｊリーグサッカーフットサル日本代表鹿島アントラーズ三苫田中碧ソフジャケットウインドブレーカー009231074
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