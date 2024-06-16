伊藤将司　阪神タイガース　シークレットTシャツ

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商品詳細
野球チーム···阪神タイガース阪神タイガース伊藤将司選手シークレット選手Tシャツいとうまさし開封しましたが、未着用です。袋はありますが折りたたんで保管していましたのでシワがついていますし、折りたたんで発送予定です。※猫を飼っていますので、毛の混入などで気分を害される方アレルギーがある方はご遠慮ください。気をつけてはいますがどうしても紛れ込んでしまいます。
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