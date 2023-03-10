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日本代表　三笘薫選手直筆サイン入りフォト
商品番号 K57343486815
商品名

日本代表　三笘薫選手直筆サイン入りフォト
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 10,340 円
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商品詳細

ブライトンの日本代表MF三笘薫選手直筆サイン入りフォトです。写真サイズはタテ20cmXヨコ30cm。写真3枚目の裏面にはKaoruMitomaの印字が有ります。写真4枚目の証明書付き。
http://narcologia.ru/goods/message598627.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce459855.html
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