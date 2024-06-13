BBM authentic BBM 柳田悠岐　首位打者記念直筆サイン入りジャージ

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BBMauthenticcollectionBBM柳田悠岐選手2015年パ・リーグ首位打者・最高出塁率記念直筆サイン入りジャージです。 ユニフォーム。タイトル獲得記念で50個限定でホークス公式より発売された物でシリアルナンバーがあります。証明書があります。ソフトバンクホークスで活躍されており、今後更なる活躍が期待されます。展示もしておらず暗所保管しておりました。とはいえ一度人の手に渡った物である事をご了承下さい。マイナス評価が多い方と評価が少ない方のご購入はご遠慮下さい。他フリマでも出品中の為売れたら削除致します。(先に売れた方を優先と致します)大事にコレクションしておりましたが引越しの為泣く泣くの出品です。他にも野球グッズコレクション大量放出中ですので宜しくお願い致します。※この選手のサインないの？というのがあれば質問から気楽にどうぞスワローズ、ベイスターズ、ジャイアンツ、カープ、タイガース、ドラゴンズ、ホークス、バファローズ、ライオンズ、イーグルス、マリーンズ、ファイターズ直筆 サイン レア タイトル 巨人 オリックス ブルーウェーブ 読売 横浜 野球 プロ野球 BBM証明書 坂本 菅野 岡本 戸郷 山本 吉田 宮城 バース ベストナイン 初ホームラン 初勝利 記念 DeNAプロ 野球 大谷 ホームラン レア レジェンド 小園 広島 東洋 レア 中田 翔 打点王 ギータ 柳田悠岐 柳田 トリプルスリー イチロー 山田 ユニフォーム ユニ ボール 色紙 ソフトバンク 王貞治 長嶋茂雄 首位打者※同一商品15万で出品されてますので比較してお得です。