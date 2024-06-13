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BBM authentic BBM 柳田悠岐　首位打者記念直筆サイン入りジャージ
商品番号 D77536866011
商品名

BBM authentic BBM 柳田悠岐　首位打者記念直筆サイン入りジャージ
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 28,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BBMauthenticcollectionBBM柳田悠岐選手2015年パ・リーグ首位打者・最高出塁率記念直筆サイン入りジャージです。　ユニフォーム。タイトル獲得記念で50個限定でホークス公式より発売された物でシリアルナンバーがあります。証明書があります。ソフトバンクホークスで活躍されており、今後更なる活躍が期待されます。展示もしておらず暗所保管しておりました。とはいえ一度人の手に渡った物である事をご了承下さい。マイナス評価が多い方と評価が少ない方のご購入はご遠慮下さい。他フリマでも出品中の為売れたら削除致します。(先に売れた方を優先と致します)大事にコレクションしておりましたが引越しの為泣く泣くの出品です。他にも野球グッズコレクション大量放出中ですので宜しくお願い致します。※この選手のサインないの？というのがあれば質問から気楽にどうぞスワローズ、ベイスターズ、ジャイアンツ、カープ、タイガース、ドラゴンズ、ホークス、バファローズ、ライオンズ、イーグルス、マリーンズ、ファイターズ直筆　サイン　レア　タイトル　巨人　オリックス　ブルーウェーブ　読売　横浜　野球　プロ野球　BBM証明書　坂本　菅野　岡本　戸郷　山本　吉田　宮城　バース　ベストナイン　初ホームラン　初勝利　記念　DeNAプロ　野球　大谷　ホームラン　レア　レジェンド　小園　広島　東洋　レア　中田　翔　打点王　ギータ　柳田悠岐　柳田　トリプルスリー　イチロー　山田　ユニフォーム　ユニ　ボール　色紙　ソフトバンク　王貞治　長嶋茂雄　首位打者※同一商品15万で出品されてますので比較してお得です。
http://narcologia.ru/goods/reproduce438655.html
http://narcologia.ru/goods/approximate263420.html
http://narcologia.ru/goods/competitive690381.html
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