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阪神タイガース　サンズ　Lサイズユニフォーム
商品番号 I28566900739
商品名

阪神タイガース　サンズ　Lサイズユニフォーム
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···レプリカユニフォーム野球チーム···阪神タイガース一度観戦時に着用して、洗濯、自宅保管しています。目立った傷、シミ、汚れなど見られませんが、あくまで素人保存ですので、神経質な方はご遠慮下さい。匿名配送です。即購入可能です。どうぞ宜しくお願い致します。
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