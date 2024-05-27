ミズノ　ソフトテニスラケット　ミズノディオスPRO-C

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商品詳細
ミズノディオスプロC純正カバー付きガット マルチファイバードライブ 28ポンド後衛の求めるパワーとドライブを追求したDIOSシリーズ！正確な振り抜きで高速ラリーを制するコントロール系上級者向けモデル！ サイズ…0UディオスプロCソフトテニスカラー:ソリッドブラック×ネオホワイト素材:グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、グラス、カーボン80全長／690mm推奨ストリング／モノファイバースピード(63JGN807)、マルチファイバードライブ(63JGN808)推奨張力／25～35ポンド質量(平均)238g(U)備考ストリングパターン／縦16本×横17本バランス(平均)275mm中古品になりますので、使用に伴う傷・汚れなどございますが、使用に支障がでるような目立つダメージは見当たらないかと思われます。自宅保管品・中古品であることをご理解のうえ、ご購入をお願いします。◼︎発送時の梱包は、エアーパッキンで梱包し発送いたします#本の利休のテニス
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