金子千尋投手 サイン入りパネル

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商品詳細
野球チーム...オリックス・バファローズ金子千尋投手のオリックス時代のサイン入りパネルを出品します。ひとつは数年前のキャッチフレーズのサイン入りパネルひとつは100勝記念です。金子千尋のが大好きでしたが断捨離で手放します。サインボールもオマケします。傷はありませんが自宅で飾っていたので神経質な方はご遠慮ください。お値段は交渉します。#オリックス・・バファローズ#日本ハム・ファイターズ#金子千尋投手
http://narcologia.ru/goods/sucrose365340.html
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