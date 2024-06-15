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値下げしました 軟式グローブ 源田モデル 内野用 湯もみ加工 おまけ3点付き
商品番号 G96842887040
商品名

値下げしました 軟式グローブ 源田モデル 内野用 湯もみ加工 おまけ3点付き
ブランド名 ゼット
特別価格 税込 11,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入希望者のみいいねお願いします発送すぐにできますので早くお使い頂けます使用回数無し、プロの型付け実施源田選手と同じ型付けになってます軟式の源田モデルです。湯もみ加工して紐全交換しております。コユニ仕様になってます。届いてすぐ使用できます。新品価格39800円湯もみ加工プロの選手の加工もしていた人に依頼。加工料10000円使用は1度もしてりません。紐も硬式でも使えるぐらい強い物を使っております。全部交換してます。おまけとして使用していた守備手袋と軟式ボールM球1球と全紐交換した時の残りのレース1本をお付けします。おまけ品がここまでたくさんつけるのは早く売れて使って貰いたいからできてます。早い者勝ちです。
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