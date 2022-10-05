【横浜DeNA】 ● 牧 秀吾 #2 ● 松尾汐恩 #5 直筆サイン

【横浜DeNAベイスターズ】●牧秀吾#2●松尾汐恩#5★直筆サインボール２個セットです。★バラ売りは不可です。 【コメント無しの先着購入ＯＫ】◆ボールは試合球では有りません。市販の無地ボールです。ロゴやマークは有りません。 #WBC#侍JAPAN#優勝 #CS#ヤクルト#巨人#ジャイアンツ#ORIX#カープ #広島#メジャー#MLB#阪神#バファローズ#タイガース#中日#大谷翔平#ドラゴンズ#西武#新人王#ライオンズ#オールスター#貴重#レア#横浜#ベイスターズ#DeNA#ホークス#福岡#千葉#ロッテ#NPB#サイン#直筆#レア#大谷翔平#吉田正尚#ダルビッシュ#限定#三冠王#村上宗隆#サムライ#ジャパン#日本代表#防御率#首位打者#CS野球チーム···横浜DeNAベイスターズ



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