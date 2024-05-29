№155 2段レースクールタオル♡レースクールタオル

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商品詳細
濡らして絞って振ってクールダウン(❁´ω`❁)冷たさがなくなったらまた振ると復活します*°♡タオルカラー:レッド横:40cm長さ:106cm#クールタオル#クールマフラー#濡らして絞って振る#インナーマスク#マスクカバー#レース#チュールレース#SWAROVSKI#スワロフスキー#ジュエリー#レースインナーマスク#レースクールタオル#2段レースクールタオル#正絹レースストール#シルクストール#レースストール
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