★期間限定値下げ★テディベア 渡邊真弓さん マミーベア

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商品詳細
10月25日までの期間限定値下げしました！日本テディベア協会会員だった、20年位前に購入しました。渡邊真弓さんのマミーベアです。渡邊真弓さんのテディベアは、大変入手が難しく、8万円位で購入した後は、ガラス戸の飾り棚に大切に保管して来ました。今回、秋にフランス旅行に行く為、軍資金が必要な為、泣く泣く出品します。購入前にプロフィール欄をお読み下さい。宜しくお願いします。サイズは、体長が30センチ、顔の大きさが9センチ、手の長さが17.5センチ、足の長さが14センチです。名前はデイビッドです。動物...熊#マミーベア#テディベア#渡邊真弓#コレクション#コレクター#正統派#正統派テディベア#作家ベア
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