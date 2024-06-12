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ブライス　ニッキーラッド
商品番号 Y36371834208
商品名

ブライス　ニッキーラッド
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 7,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フリマサイトで譲っていただいたものです。お着替えして撮影した後は服を脱がせてケースに入れ光の入らない場所で保管していました。腕を回す時、少し固さを感じます。左側のおでこに線状の傷があります。頑張ってみたけど、写真には写りませんでした。中古品につき、他にも目に見えない細かな傷はあるかもしれません。本体のみのお譲りです。素人検品にご理解いただきご検討よろしくお願いいたします。
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