ブライス　ニッキーラッド

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フリマサイトで譲っていただいたものです。お着替えして撮影した後は服を脱がせてケースに入れ光の入らない場所で保管していました。腕を回す時、少し固さを感じます。左側のおでこに線状の傷があります。頑張ってみたけど、写真には写りませんでした。中古品につき、他にも目に見えない細かな傷はあるかもしれません。本体のみのお譲りです。素人検品にご理解いただきご検討よろしくお願いいたします。