アーコール ercol ラウンジチェア アームチェア

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サイズ（単位mm）-幅725奥行き830高さ840座高430肘高620＊若干の誤差は御了承下さい。**主な素材**-エルム-ブナ-ファブリックアンティークショップで購入後2年ほど撮影用に使用致しました。座面クッションの前面部分の布が裂けた為、自分（素人）で黒い糸で縫い合わせています。1920年創業、イギリスの老舗家具メーカーERCOL(アーコール)社による、ヴィンテージウィングバックラウンジチェア/ブルーラベルです。英国伝統のウィングバックスタイルとウィンザースタイルを融合させたようなデザインが目を引くラウンジチェア。心地よい丸みのアーム、低く大きな座面、広々とした背もたれなどが特徴で、ウィングバックによる優しく包み込むような抱擁感が格別なリラックスを生み出します。日本での流通がほとんど無いため、滅多に出会えない希少で特別なチェアです。1954年から1976年頃まで使用されていたブルーラベル。[MADEINENGLAND]と書かれたバージョンのラベルは、1957年〜1976年頃まで使われていたラベルです。ウイングバックチェア背もたれの左右が翼のように出っ張っていることで周りの目線を遮るとともに包み込まれるような抱擁感がある英国発祥のソファ型状です。アーコールERCOL1人掛けソファ