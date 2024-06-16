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ビレロイアンドボッホ ロック クーププレート25cm
商品番号 J75789217025
商品名

ビレロイアンドボッホ ロック クーププレート25cm
ブランド名 ビレロイアンドボッホ
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！頂き物ですが使用予定が無いため出品いたします。新品未使用品となります。Detailsクラフトマンシップ（熟練の職人技）のコンセプトから誕生したマニファクチャーシリーズ。少し武骨な印象の凹凸のある表面が、スタイリングにピリッとしたスパイスを加えてくれそうです。何かと重宝するサイズのプレートは、リムのないクープタイプなので、盛り付けのしやすさや使い勝手も抜群です。メインディッシュの盛り付けや、ワンプレートランチにちょうど良いサイズです。サイズφ25×H3cm材質硬質陶器電子レンジ/食器洗浄機使用可製造国ドイツ重量約565g※個体差がありますお皿/お椀/デザート食器···皿/プレート
http://narcologia.ru/goods/stepchild38852.html
http://narcologia.ru/goods/passivity848583.html
http://narcologia.ru/goods/procurement747333.html
ビレロイアンドボッホ ロック クーププレート25cm
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ロック クーププレート25cm
ビレロイアンドボッホ ロック クーププレート25cm
ロック クーププレート25cm – Villeroy & Boch Store
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