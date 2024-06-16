- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- キッチン/食器
- >
- 食器
- >
- ビレロイアンドボッホ ロック クーププレート25cm
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！頂き物ですが使用予定が無いため出品いたします。新品未使用品となります。Detailsクラフトマンシップ（熟練の職人技）のコンセプトから誕生したマニファクチャーシリーズ。少し武骨な印象の凹凸のある表面が、スタイリングにピリッとしたスパイスを加えてくれそうです。何かと重宝するサイズのプレートは、リムのないクープタイプなので、盛り付けのしやすさや使い勝手も抜群です。メインディッシュの盛り付けや、ワンプレートランチにちょうど良いサイズです。サイズφ25×H3cm材質硬質陶器電子レンジ/食器洗浄機使用可製造国ドイツ重量約565g※個体差がありますお皿/お椀/デザート食器···皿/プレート
http://narcologia.ru/goods/stepchild38852.html
http://narcologia.ru/goods/passivity848583.html
http://narcologia.ru/goods/procurement747333.html
ロック クーププレート25cm
ロック クーププレート25cm
ロック クーププレート25cm
ロック クーププレート25cm
ロック クーププレート25cm
ロック クーププレート25cm – Villeroy & Boch Store
ロック クーププレート25cm
ロック ブラン クーププレート25cm
ロック クーププレート25cm
ロック クーププレート25cm
ロック ブラン クーププレート25cm
ロック ブラン クーププレート25cm
コッパーグロウ フラットクーププレート25cm
http://narcologia.ru/goods/stepchild38852.html
http://narcologia.ru/goods/passivity848583.html
http://narcologia.ru/goods/procurement747333.html
ロック クーププレート25cm
ロック クーププレート25cm
ロック クーププレート25cm
ロック クーププレート25cm
ロック クーププレート25cm
ロック クーププレート25cm – Villeroy & Boch Store
ロック クーププレート25cm
ロック ブラン クーププレート25cm
ロック クーププレート25cm
ロック クーププレート25cm
ロック ブラン クーププレート25cm
ロック ブラン クーププレート25cm
コッパーグロウ フラットクーププレート25cm