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- 無印良品 ソファ デニム生地/2シーター（脚・ソファカバーセット）
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商品詳細
ソファ本体（２シーター・フェザー・ポケットコイル幅１６２×奥行９０×高さ７５ｃｍ）脚（木製脚・１０ｃｍ／ブラウン（Ｍ８）４本組・ブラウン)ソファカバー（デニム生地）無印良品のソファです。座り心地は柔らかめで気持ちがいいです。4年ほど前に購入し、買い替えのため出品します。カバーは取り外し可能。定期的に洗濯していますが、全体的に色落ち、しみ、使用感があります。
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