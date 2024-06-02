ARABIA アラビア　RASTAL ガラス　デミタスカップ　未使用と美品

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20年くらい前に、コペンハーゲンで購入させて頂きました、アラビアのデミタスカップとガラスのシール付きの未使用のグラスとRASTALの花のデザインのシール付き、未使用のガラスカップになります。 デミタスカップだけ、未使用ではございませんが、美品です。サイズは、ライターと比較して下さい。まとめて、お安くしております。よろしくお願い致します。家具#ERCOLテーブル#ERCOLダイニングテーブル#ERCOLドロップリーフテーブル#ERCOLバタフライテーブル#ERCOLアンティーク家具#ERCOLダイニングセット#アンティーク#アーコール#ロンハーマン#ミッドセンチュリーg-plannathanercolアーコールG-PLANジープランヴィンテージアンティークイギリスロンハーマンアクタスマーガレットハウエルネイサンNathanマッキントッシュ北欧家具シュライバーJENAERGLASSデンマークウェグナーデンマーク家具モーエンセンウェグナーヴィンテージブロカントインテリア雑貨暮らし古民家蚤の市什器店舗陶器琺瑯ホーロー工業系男前インテリア アルミ真鍮銅古物ガラスブリキガーデニングカフェハンドメイド骨董古物昭和レトロ雑貨コレクションアルミ真鍮白磁 インダストリアル民芸キャンプキッチン台所お家カフェ DIYリノベーション 倉敷意匠天然生活 クウネル クロワッサン暮らしのおへそ 中川政七商店 クラスカdoclaskado北欧暮らしの道具店 MUJI無印良品くるみの木 キエリ舎 白山陶器器暮らしの手帖柳宗理 暮らしの道具松野屋IKEAnidunico