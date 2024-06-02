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ARABIA アラビア　RASTAL ガラス　デミタスカップ　未使用と美品
商品番号 Y26885610080
商品名

ARABIA アラビア　RASTAL ガラス　デミタスカップ　未使用と美品
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年くらい前に、コペンハーゲンで購入させて頂きました、アラビアのデミタスカップとガラスのシール付きの未使用のグラスとRASTALの花のデザインのシール付き、未使用のガラスカップになります。　デミタスカップだけ、未使用ではございませんが、美品です。サイズは、ライターと比較して下さい。まとめて、お安くしております。よろしくお願い致します。家具#ERCOLテーブル#ERCOLダイニングテーブル#ERCOLドロップリーフテーブル#ERCOLバタフライテーブル#ERCOLアンティーク家具#ERCOLダイニングセット#アンティーク#アーコール#ロンハーマン#ミッドセンチュリーg-plannathanercolアーコールG-PLANジープランヴィンテージアンティークイギリスロンハーマンアクタスマーガレットハウエルネイサンNathanマッキントッシュ北欧家具シュライバーJENAERGLASSデンマークウェグナーデンマーク家具モーエンセンウェグナーヴィンテージブロカントインテリア雑貨暮らし古民家蚤の市什器店舗陶器琺瑯ホーロー工業系男前インテリア　アルミ真鍮銅古物ガラスブリキガーデニングカフェハンドメイド骨董古物昭和レトロ雑貨コレクションアルミ真鍮白磁　インダストリアル民芸キャンプキッチン台所お家カフェ　DIYリノベーション　倉敷意匠天然生活　クウネル　クロワッサン暮らしのおへそ　中川政七商店　クラスカdoclaskado北欧暮らしの道具店　MUJI無印良品くるみの木　キエリ舎　白山陶器器暮らしの手帖柳宗理　暮らしの道具松野屋IKEAnidunico
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