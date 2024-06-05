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アラビア　ティーマ　カップ\u0026ソーサー　イエロー
商品番号 U65408866210
商品名

アラビア　ティーマ　カップ\u0026ソーサー　イエロー
ブランド名 アラビア
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ARABIA　アラビアTEEMA　ティーマカップアンドソーサー1客イエロー　カップ　口径約7cm　高さ約5.5cmソーサー　直径約12.5cm状態は写真でご確認くださいカラーは廃盤色のイエローiittalaブランド移行前のヴィンテージTEEMAです長期保管品ですほぼ未使用　綺麗な状態と思いますがジャッジの厳しい方はご購入お控えくださいしっかり梱包して発送しますあくまでも中古品としてご理解いただける方にご購入お願いいたします#ARABIA#TEEMA#ティーマ#ヴィンテージ#旧ロゴグラス/カップ/酒器···コーヒーカップ＆ソーサー素材···陶磁器(セラミック)
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