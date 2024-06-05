アラビア　ティーマ　カップ\u0026ソーサー　イエロー

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商品詳細
ARABIA アラビアTEEMA ティーマカップアンドソーサー1客イエロー カップ 口径約7cm 高さ約5.5cmソーサー 直径約12.5cm状態は写真でご確認くださいカラーは廃盤色のイエローiittalaブランド移行前のヴィンテージTEEMAです長期保管品ですほぼ未使用 綺麗な状態と思いますがジャッジの厳しい方はご購入お控えくださいしっかり梱包して発送しますあくまでも中古品としてご理解いただける方にご購入お願いいたします#ARABIA#TEEMA#ティーマ#ヴィンテージ#旧ロゴグラス/カップ/酒器···コーヒーカップ＆ソーサー素材···陶磁器(セラミック)
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