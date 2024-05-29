断捨離!!　輪島塗吸物椀五客黒会席椀五客（合計十客）大正時代

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吸物椀朱色に夫婦鶴と松ぼっくりを蒔絵で表した可愛らしいお椀です。時代の小キズやスレは見られますがご使用には差し支えございません。直径12Cm高さ5.5Cm会席椀黒地なのでご飯、吸い物、小鉢等に最適です。蓋の身返しとお椀の高台に名入り直径12Cm高さ5.5Cm目立ったキズ等はございませんが時代物なので骨董にご理解頂ける方にオススメです。ご覧いただきありがとうございます。