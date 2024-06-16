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商品詳細
万葉窯 黒茶碗千利休など文字あり。サイズ直径 約12cm内径 約11cm高さ 約8cm共箱無し長期保管品ですので、最後の写真のように、細かい傷や汚れがあります、ご理解いただける方ぜひご検討のほどよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recycling101114.html
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