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万葉窯　黒茶碗
商品番号 T71830123596
商品名

万葉窯　黒茶碗
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

万葉窯　黒茶碗千利休など文字あり。サイズ直径　約12cm内径　約11cm高さ　約8cm共箱無し長期保管品ですので、最後の写真のように、細かい傷や汚れがあります、ご理解いただける方ぜひご検討のほどよろしくお願い致します。
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