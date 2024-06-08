座椅子 ソファ 座椅子ソファ クッションソファ 3way リラックス ...

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インパクトのあるしずく型の不思議なフォルムデザインがオシャレなリラックスクッションソファです♡♡ボリューム感たっぷりで包み込んでくれるので長時間座っていても快適♪座り心地もよく通気性にも優れているのでムレにくく◎座椅子クッション、マットレス、背もたれクッションと用途やその日のスタイルに合わせて使い分けが出来る3way仕様♪分解して洗濯もできるのでいつでも清潔＆快適にお使い頂けます！仕様■カラー：レッドオレンジのみ■サイズ：約 幅103cm、高さ70cm、厚さ10cm、座面の深さ50cm（※画像参照）■梱包サイズ：約 70×50×40cm■重量：約 11kg■組み立て：お客様組み立て■発送方法：佐川急便にて発送（※沖縄県全域と離島部に該当する地域への配送は別途送料を頂戴いたしますので、ご購入前にお問い合わせくださいませ。）■備考：商品の配送は全て玄関渡しとなります。集合住宅の場合は1階エントランス渡しになる場合もございます。*⑅︎୨୧┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈┈︎┈︎┈┈┈︎┈︎┈┈︎┈︎┈︎┈︎୨୧⑅︎*※他アプリにも出品しています※土日祝は発送お休みとなります※沖縄、離島の方は別途送料頂きます*⑅︎୨୧┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈┈︎┈︎┈┈┈︎┈︎┈┈︎┈︎┈︎┈︎୨୧⑅︎*座椅子ソファ座椅子ソファクッションソファ3wayリラックスリラックスクッションフロアクッションビッグクッション北欧しずく型クッションソファしずく型おしゃれ一人暮らし新生活お洒落1人掛け洗濯可能通気性引越し祝い新築祝いプレゼントオレンジレッドかわいいインテリア