scope別注　アルテック　スツール リノリウム　オリーブ17

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[スコープ別注]artekアルテック/stoolスツール603本脚リノリウムカラー：オリーブ17(廃盤カラー)[材質]バーチ(ラッカー塗装)、座板表面材：リノリウム[寸法]3本脚：W400×D390×H440mm座板φ350×T29mm/約3.1kg[生産]MadeinFinlandフィンランド製23年購入品になります。座面に欠けと白い汚れあり。その他の状態は問題ありません分解した状態での発送になります。こちらの出品は取り下げる可能性があります追記:添付写真4枚目の青い○の白い汚れは水拭きをすれば一時的に消すことができますが、しばらく置くとまた復活します。赤い○の汚れは欠けがあり触ると少し欠けがあるのがわかります。これらは木工ボンドが付着してしまっためにできた汚れになります。