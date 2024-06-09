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値下げ済　香蘭社　希少　美品　椿柄　深皿(浅鉢)　5客
商品番号 N81799379259
商品名

値下げ済　香蘭社　希少　美品　椿柄　深皿(浅鉢)　5客
ブランド名 香蘭社
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

香蘭社　希少　美品　椿柄　深皿(浅鉢)5客サイズ直径　約15㎝高さ　約4㎝形は丸ではなく少しだけハートのような形です。(写真でご確認下さい)上品で可憐な一輪の椿が描かれています。縁取りの金彩も含めとても綺麗な状態だと思います。(元箱は既に処分済)◎あまり出品のない希少品かなと思います。◎重ねての保管の為微細な擦れ等は寛容な方にお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/procurement516233.html
http://narcologia.ru/goods/protein181134.html
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