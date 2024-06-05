インド　ブロックプリント　マルチカバー ベットシーツ

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インドジャイプールより購入【サイズ】約153cm×約225cm【素材】綿 100%インド製【色】黄みがかったベージュ【注意】いくつか染料トビがあります (写真15枚目参照)厚手の生地ですのでベットシーツ テーブルクロス ソファーカバー カーテンなどマルチにお使い頂けます。「インドのブロックプリント ハンドメイド製品について」木版で模様を生地にプリントし染め、縫製まで全て職人さんによる手作業です。プリントのズレや、染料のハネ、裁断や縫い目が真っ直ぐでなかったり縫製が甘かったりします。それらもインドの職人さんの手作業による味わいだと理解して頂ける方のご購入をお願い致します。染料の匂いが残っている場合は陰干しをして下さい。洗濯は色お落ちする場合がある為単独で洗濯して下さい。インド更紗カンタキルトラリーキルトインド刺繍パッチワーク