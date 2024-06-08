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- 《美品✨》大倉陶園 19センチプレート 2枚
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商品詳細
シンプルながら、金彩と縁の僅かなウェーブが美しいプレート2枚です。こちらは実家の母のコレクションです。ケーキ皿やデザート皿として大事に使っていました。直径19センチほどです。2枚セットでお願い致します⸜(‘ᵕ‘)⸝*
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