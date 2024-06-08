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《美品✨》大倉陶園 19センチプレート 2枚
商品番号 J40332649076
商品名

《美品✨》大倉陶園 19センチプレート 2枚
ブランド名 大倉陶園
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シンプルながら、金彩と縁の僅かなウェーブが美しいプレート2枚です。こちらは実家の母のコレクションです。ケーキ皿やデザート皿として大事に使っていました。直径19センチほどです。2枚セットでお願い致します⸜(‘ᵕ‘)⸝*
http://narcologia.ru/goods/tenet812763.html
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