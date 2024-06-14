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ビー・アンド・ビー イタリア マクサルト ムサ ラウンジチェア スタイリッシュ
商品番号 N31618446502
商品名

ビー・アンド・ビー イタリア マクサルト ムサ ラウンジチェア スタイリッシュ
ブランド名 ビーアンドビーイタリア
特別価格 税込 34,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\"DI534商品詳細メーカー/ブランド　　B\u0026BItalia(ビー・アンド・ビーイタリア)商品名　　MAXALTOMUSAラウンジチェアデザイナー　AntonioCitterio(アントニオ・チッテリオ)　サイズ　　幅/66×奥行/69.5×高さ/66.5座面高/38cmB\u0026BItaliaよりMAXALTO(マクサルト)MUSAラウンジチェアのご紹介です。B\u0026BItalia社のコアブランドのひとつとして誕生した「MAXALTO」コレクション。　現代的な感覚と古典をテーマとしており無駄な装飾を一切なくした、厳格なまでのシンプルなラインが特徴です。　座面は広く、クッションも厚く固さもあり、からだが沈んこまず座り心地は抜群。　体をすっぽり包み込まれているような感覚でお座りいただけます。　洗練された佇まいが魅力のアームチェア。　是非この機会にご検討ください☆参考定価526.000円+税から625.000円コンディションＵＳＥＤですのでキズ、汚れ等がありますが使用上の問題はありません。#中古インテリア専門店ココエルマ・ソファー多数出品中です♪◆◆小型の家具や食器・雑貨・照明類はメルカリshopsに出品しております。◆◆➥https://mercari-shops.com/shops/rZPKLSNYmfwXWAoDQRtL7i☆ご購入前に必ずプロフィール欄をご覧ください☆画像で全ての傷、汚れ等を掲載することは困難ですので、予めご了承ください。気になることは必ず事前に質問・画像にてご確認ください。多数の出品がありますので、ご注文前に在庫確認をお願い致します。夜間の即購入はお控えください。コメントの返信までにお時間を頂戴する場合がございます。また、コメントがお知らせの中で埋もれてしまうことがあります。数日経っても返信がない場合はお手数ですが、再度ご連絡ください。手渡しも可能です。値下げ交渉も多少であれば頑張りますので、お気軽にコメントください♪#B\u0026BItalia#ビー・アンド・ビー#イタリア#MAXALTO#マクサルト#MUSA#…
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