ラタンスツール 籐椅子 和風家具 腰掛け 軽い アジアン

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高さ約53cm座面高さ約40cm底面直径約41ｃｍ座面直径約36cm⚠️大きなダメージはありませんがラタンの素材ならではのスレ、傷はあります。写真にてご確認下さいませ。⚠️ラタンの部分は多少の裂けや欠けあるかと思います。中古ですので完璧なものではないことをご承知ください。⚠️こちらの商品は中古品となります。検品時に気付かない傷や汚れがある場合がございます。中古品ということをご理解頂ける方のみご検討下さい⚠️お掃除は簡易掃除をご理解いただける方のみご購入ご検討ください。⚠️古いお品物になりますので、神経質な方、完品をお求めの方は、ご購入ご遠慮下さい。✅別出品のラタンのドレッサーの椅子としとも、使用可能デス（専用の椅子ではありません）ドレッサーと一緒に購入の方は少しお安くしますのでコメントお願いします。◾️エアキャップストレッチフィルム包装になります。*️⃣*️⃣*️⃣*️⃣*️⃣*️⃣*️⃣*️⃣*️⃣*️⃣*️⃣*️⃣*️⃣コンビニ払いの方購入後最初のコメントで必ず支払い日時を知らせて下さい。購入から24H以上かかる方は直ぐにお支払い出来る日に購入して下さい。明日中にお支払いします。の様なざっくりしたコメントはおやめください。藤藤家具ラタン家具スツールレトロモダンカフェ収納バスケットかごキッチンリビングナチュラル天然素材籐今枝ラタンヴィンテージアジアンカントリー和モダンkarimokuカリモクビンテージ昭和レトロブロカントレトロアンティーク古家具古道具古民家北欧プロヴァンス#藤のスツール#アジアン家具#ヴィンテージ椅子チェア