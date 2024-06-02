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お値段下げました有田の源右衛門のお品です染付麦柄の蓋物ですサイズ等写真に載せてます箱に入っての保管ですなお発送後の返品返金は致しません（匿名にこだわっていますので）ご理解いただける方からよろしくお願いします