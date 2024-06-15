カリモク60 オットマン スタンダードブラック

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商品詳細
カリモク60のオットマン、スタンダードブラックです。2012年頃に正規店で購入しました。模様替えで不要になり、しまったままになっていましたので出品します。スレや小キズはありますが、座面のヘタリや目立つ傷はありません。まだまだ使って頂けると思います。中古品にご理解のある方よろしくお願いいたします。【商品サイズ】 ・W45×D45×H35（単位：cm）【材質】・塗装:ウォールナット・生産国:日本・素材:ブナ(木部)/合皮(座面)
http://narcologia.ru/goods/sepulchral210032.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant149582.html
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