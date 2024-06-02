【本物保証】金城次郎 カラカラ 共箱 人間国宝 壺屋焼 壷屋焼魚文カラカラ

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種類...酒器魚の彫りもサインも造形も大変すばらしい出来の全盛期の作品だと思います。大人気の魚文カラカラです。手持ち感の良い素晴らしい逸品で、使用時が楽しくなるアイテムだと思います。サイズ高さ約7,5センチ幅約8,2センチ誤差ご了承下さい。魚文カラカラ共箱が送料込みで、この値段は安いと思います！早い者勝ち！注ぎ口の先、黒くなっておりますが釉薬が掛かっており、全くキズではありません。お酒等をカラカラに入れるための頂点の口と同じ作りで黒く見えるだけです。未使用に近い無傷美品です。よく検品しておりますが万が一、共直しや記載のない小欠けなどありましたらお許しください。価格はこれ以上下げれない所で設定しております。値下交渉には応じられませんのですぐにお買い上げください。どうぞよろしくお願いいたします。