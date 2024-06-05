【新品未使用】九谷焼 茶器 蓋付湯飲み 10客

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◆【新品未使用】九谷焼茶器蓋付き湯飲み10客急須直径約12.5㎝高さ約9.5㎝(蓋含め)湯飲み直径約9㎝高さ約8㎝(蓋含め)◆長期保管の未使用品です。箱には経年のダメージや剥がれあります。急須や湯飲みは艶々テカテカでとても綺麗です。◆完璧をお求めの方、神経質な方のご購入はお控えください。お値下げはゴメンなさい。ご質問がありましたらお気軽にどうぞ。#せつななくたに#せつなな茶器九谷焼美濃焼常滑焼越前焼有田焼伊万里清水焼荻焼備前焼薩摩焼陶芸骨董茶器酒器花器小皿小鉢木米庄三吉田屋青粒細字金彩赤絵アンティーク時代昭和