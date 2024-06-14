伊東桂楽　雷さんの絵 白楽平茶碗　桂窯　真田紐　茶道具

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ご覧くださってありがとうございます。馴染みの茶道具店(京都２店舗、岐阜１店舗)、百貨店の茶道具店で購入した物。また、茶会の趣向に応じヤフオクの茶道具店で購入した物、色々あります。ヤフオク以外の店舗購入分は本物であると信じて購入。真贋にこだわる方はご遠慮下さい。✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥夏の茶会で使用した茶道具整理のためこれはヤフオクで購入。●伊東桂楽 雷さんの絵白楽平茶碗 桂窯雲の中で気持ちよさそうにいねむりしている雷さんです。最近のゲリラ雷雨の雷さんではありませね。ぜったいに！かみなりさんの色は茶色ですサイズ約茶碗 ∅11.5cmxH7.5cm箱 15cmx15cmx11.5cm❄紐は真田紐使用✦ヤフオク記載の定価¥21,000一目惚れで落札しました。後日別出品の「稲妻赤楽茶碗」と出会い2つの茶碗を組み合わせることで茶会のストーリー展開がすぐさま思い浮かびました。このお茶碗だけでも、お話が盛り上がり楽しい場になるのでは。神経質な方、細かい事が気になる方はご遠慮ください。購入後、2•3回だけ夏の茶会で使用しました。大事に扱いました。目立つダメージはありません。大事に使って下さる方にお譲りしたいと思います。 種類...茶道具