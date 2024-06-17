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karimoku カリモク　スリッパラック ラック レトロ アンティーク
商品番号 I12533922220
商品名

karimoku カリモク　スリッパラック ラック レトロ アンティーク
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 2,397 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品になります。年代物の割に綺麗な状態だと思います。中古品という事で神経質な方はご遠慮ください。サイズ素人採寸ですが高さ約90㎝奥行約21.5㎝幅　約23.5㎝になります。プチプチに巻いての発送になります。
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