karimoku カリモク　スリッパラック ラック レトロ アンティーク

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商品詳細
中古品になります。年代物の割に綺麗な状態だと思います。中古品という事で神経質な方はご遠慮ください。サイズ素人採寸ですが高さ約90㎝奥行約21.5㎝幅 約23.5㎝になります。プチプチに巻いての発送になります。
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