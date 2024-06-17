ウェッジウッド インディア ミストラル カップ＆ソーサー２客セット

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商品詳細
WEDGWOODINDIA・MISTRALカップ＆ソーサー2客セット廃盤品のミストラルとインディアのセットになります☆数回使用致しまして保管していました。欠けなどはありませんが、細かな傷や金縁のはげと底スレが少し見られます。写真をご確認下さい。中古品であることをご理解いただける方でお願い致します。専用の箱はありませんので、割れないように丁寧に梱包して発送致します☆◼️カップ◼️口径…約8.5㎝高さ…約7.0㎝◼️ソーサー◼️直径…約14.5㎝高さ…約2.0㎝#ウェッジウッド#WEDGWOOD#INDIA#MISTRAL#カップ#ソーサー#廃盤品#ペア#お茶会カラー···イエローお皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)
http://narcologia.ru/goods/Stanford823573.html
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