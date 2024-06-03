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当選品 サントリーBOSS ふた付きマグカップ
商品番号 L21013256685
商品名

当選品 サントリーBOSS ふた付きマグカップ
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サントリーBOSSボヤージュでかなり前に当選した、ふた付きマグカップです。プラスチック製です。写真５枚目参照。結構レアだと思います。夏用にいかがでしょうか。何分古いものになりますので、ご理解いただける方でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/insignificant65682.html
http://narcologia.ru/goods/marshal549880.html
http://narcologia.ru/goods/conception498857.html

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