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- 当選品 サントリーBOSS ふた付きマグカップ
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商品詳細
サントリーBOSSボヤージュでかなり前に当選した、ふた付きマグカップです。プラスチック製です。写真５枚目参照。結構レアだと思います。夏用にいかがでしょうか。何分古いものになりますので、ご理解いただける方でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/insignificant65682.html
http://narcologia.ru/goods/marshal549880.html
http://narcologia.ru/goods/conception498857.html
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