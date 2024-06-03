当選品 サントリーBOSS ふた付きマグカップ

サントリーBOSSボヤージュでかなり前に当選した、ふた付きマグカップです。プラスチック製です。写真５枚目参照。結構レアだと思います。夏用にいかがでしょうか。何分古いものになりますので、ご理解いただける方でお願いします。



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