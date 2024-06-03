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ヴィンテージソブァ
商品番号 K40496000532
商品名

ヴィンテージソブァ
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 9,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン機能···その他こちらのサイトで購入しましたが新しいソブァを購入したので出品致します1人用ソブァシンプルBOX型総本革CONTEMPOヴィンテージ結構存在感のある立派なソブァですH810W890D940SH440
http://narcologia.ru/goods/revamp921322.html
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