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- 【FUNKO】POP! タートルズ 4体セット
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商品詳細
FUNKOから出ているPOP!のタートルズシリーズの亀4体をセットで出品します。※バラ売りは考えてません。箱のまま飾っておりました。未開封品です。NCNRでお願い致します。ティーネイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズTEENAGEMUTANTNINJATURTES
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