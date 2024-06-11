psa10 コスモッグ ミラー 25th

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状態は写真にてご確認いただき、納得される方のみご購入のほどお願い申し上げます。コスモッグミラー25thpsa10です。PSA10でご納得される方のみご購入ください。PSAケースに入った状態でパウチに入れ、プチプチでしっかり梱包し、段ボール箱で発送致します。鑑定品のランク表示はあくまでも中身のカードの評価となります。外側の鑑定ケースには初期傷等がある場合もございますので予めご了承ください。カードの状態はPSAの鑑定結果となりますので、その状態については責任を取りかねます。よろしくお願い申し上げます。リーリエリーリエの全力がんばリーリエエクバsrpsa25thプロモ