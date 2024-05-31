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添配 盆景 仙人
商品番号 F80329899894
商品名

添配 盆景 仙人
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質は銅製３０年位前に京都の盆栽展示会にて購入しました。元値15000円の値札がついたままでした。なかなか良い逸品だと思います。中古品ということをご理解の上ご検討ください。尚、コメントの返信が遅くなることがあります。
http://narcologia.ru/goods/calling540350.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate42677.html
http://narcologia.ru/goods/revamp453422.html
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