七福神像 象牙風です、高さ 約3cm横 約1.5cm奥 約1.5cmです、ご覧の様に小さな像です、この寸法でこの細工は、素晴らしいと思います、それぞれの神様の表情が綺麗に、細工だと思います、細工師の名も彫って有ります、私は、神様像や仏像を求める際、出来る限り全体的に穏やかで和かな像を求める様にしています、(あくまで私の私観です)宜しくお願い致します。



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