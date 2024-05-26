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七福神像　象牙風
商品番号 Y96754544405
商品名

七福神像　象牙風
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 26,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

七福神像　象牙風です、高さ　　　約3cm横　　　　約1.5cm奥　　　　約1.5cmです、ご覧の様に小さな像です、この寸法でこの細工は、素晴らしいと思います、それぞれの神様の表情が綺麗に、細工だと思います、細工師の名も彫って有ります、私は、神様像や仏像を求める際、出来る限り全体的に穏やかで和かな像を求める様にしています、(あくまで私の私観です)宜しくお願い致します。
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