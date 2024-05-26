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アンティーク　古いメジャー 30Ｍ
商品番号 B14404515571
商品名

アンティーク　古いメジャー 30Ｍ
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。アンティーク品の古い30mメジャーです。素材は分かりませんが、一部皮様な部分があります。全体的に上部な作りですので、長く重宝していただけると思います。メジャー紐部分もレトロ感がかわいいので、アンティークインテリアとしても◎アンティーク品ご理解の上ご検討宜しくお願い致します。直径約15cmテイスト...アンティーク,レトロ
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