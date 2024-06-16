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- 【激レア⭐︎】バニキンズ貯金箱とブックスタンドセット 30周年記念
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商品詳細
※ミニーはな様専用です⭐︎写真一枚目の貯金箱と二枚目のブックスタンドのセットです。ロイヤルドルトンより、バニキンズ生誕30周年を記念して作られた貯金箱です。砂浜で砂のお城を作る4匹のうさぎたちが描かれています。イギリスのアンティークマーケットでコレクターの方から譲って頂きました。日本では中々手に入らないレアな商品ですので、この機会にいかがでしょうか♪⚫︎高さ約11センチ✖️直径約13センチ※素人の計測です。目立った傷や汚れはございませんが、底に擦れや汚れがございます。商品の状態は写真にてご確認ください。箱はございません。宜しくお願い致します。#うさぎ#ピーターラビット#フィギュリン#イギリス雑貨#貯金箱#ディスプレイ雑貨#英国雑貨
http://narcologia.ru/goods/composite256354.html
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