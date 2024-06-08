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- 最終価格！年末まで！低反発ハイバックローソファー 〚ファビオ〛グリーン 二人掛け
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商品詳細
年末までにお取引が決まらなければ出品を取りやめて、処分します!低反発ハイバックローソファー〚ファビオ〛グリーン 二人掛けソファーブランド:マストバイ【カラー】●グリーン【仕様】●表地：ポリエステル100%●クッション：低反発ウレタン、ウレタンフォーム●構造部材：スチールパイプ●脚部：木製→付属なしです！！【サイズ】●幅130×奥行84×高さ84cm●重量：約17kg●座面高：27cm●座面幅：130cm●座面奥行き：60cm●背面高さ：60cm●ソファ下高さ：7cm●リクライニング(頭/背)：3段階/5段階3年前に39900円で購入しました。木製の脚部は付属しませんのでご注意ください。背面のキルトの縫い目が破れていますので、ご理解頂ける方よろしくお願いします。ペットなし、タバコなし送料込みのお値段です。※追記年末までにお取引が決まらなければ出品を取りやめて処分します。
http://narcologia.ru/goods/insignificant167082.html
http://narcologia.ru/goods/financier538960.html
http://narcologia.ru/goods/reboot724236.html
最終価格！年末まで！低反発ハイバックローソファー 〚ファビオ〛グリーン 二人掛け
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